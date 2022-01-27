إكتشاف أثري تحت مسجد النوري في الموصل العراقية

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وجاء هذا الاكتشاف الأثري الذي وصف بالمهم ثمرة عمليات تنقيب بدأت قبل أربعة أشهر بحسب مسؤولين.

أما أهمية هذا الاكتشاف فتكمن في أنه سيسمح بـمعرفة امتدادات الجامع النوري والمصلى القديم إضافة الى اكتشاف محلات الوضوء، مما سيزيد من أهمية هذا الموقع التاريخي والأثري.



وترجع تسمية مسجد النوري إلى بانيه في العام 1172 نور الدين الزنكي، ودمر المسجد ثم أعيد بناؤه في أربعينيات القرن الماضي.

لكن جماعة داعش الوهابية الإرهابية قامت بتفجيره وتفجير مئذنته الحدباء التي تعود للقرن الثاني عشر في حزيران/ يونيو من العام2017 بعد ثلاث سنوات من احتلالها لمدينة الموصل، لتعود وفي نفس العام وتتحرر هذه المدينة التاريخية القديمة والتي تضم الكثير من المعالم الأثرية المهمة على أيدي القوات العراقية.



وتقول مفتشية آثار وتراث نينوى إن هناك مسألة عامة يعرفها علماء الآثار وهي أن مدينة الموصل القديمة قائمة على طبقة أثرية.

وبالنسبة للجوامع التي أنشئت خلال الفترة الأتابكية بالتأكيد هناك طبقات أقدم تعود إلى فترة إنشائها، كما هو الحال مع جامع النوري.وجمعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) حوالى 100 مليون دولار كجزء من مشروع إحياء روح الموصل.

ويفترض أن تنتهي أعمال الترميم في المسجد بحلول نهاية العام 2023.

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