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المالكي مغردا: يدي ممدودة لأفضل العلاقات اذا كانت فيها مصلحة العراق

المالكي مغردا: يدي ممدودة لأفضل العلاقات اذا كانت فيها مصلحة العراق
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، اليوم الخميس، أن يديه ممدودتان لأفضل العلاقات مع من يبحث عن مصلحة العراق، فيما أشار إلى أن رده على المتجاوزين سيكون في الميدان السياسي والامني.

العالم-العراق

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، "اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية ان لا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والامني، دفاعا عن العراق وامن المواطنين ومصالحهم وكف اذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الاموال والممتلكات والحريات".

وأضاف، أنه "من موقع القوة والاقتدار، والشعور بالمسؤولية، اقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس احقاد وكراهية إن يدي ممدودة لأفضل العلاقات، اذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، ومن دونها لا احب ولا ارحب باي علاقة وشراكة مع اي طرف يضر بمصلحة العراق وكرامة الناس".

يأتي ذلك في وقت، أكد الإطار التنسيقي، أن هنالك لقاءً سيجمع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقادة الاطار في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وقال عضو الإطار علي الفتلاوي، إن "الصدر سيزور منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بغداد مساء اليوم، لعقد اجتماع مع الاطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة ومناقشة تداعيات الكتلة الأكبر".

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