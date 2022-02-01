منظمة العفو الدولية: الكيان الاسرائيلي نظام فصل عنصري

العالم - خاص بالعالم

غير أن المهم هو الإضاءة على هذه الحقيقة بشكل رسمي وعلني من خلال التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية، تصف فيه كيان الإحتلال بأنه دولة فصل عنصري.

نظام يقوم على الهيمنة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قالت منظمة العفو أنه قام بعمليات استيلاء هائلة على اراضي وممتلكات الفلسطينيين، وارتكب عمليات قتل غير مشروعة، ونقل قسري، والكثير من الممارسات التي لا يمكن وضعها خارج إطار نظام الفصل العنصري



وقالت آنييس كالامار الامينة العامة لمنظمة العفو الدولي:"منظمة العفو الدولية هنا اليوم لمطالبة السلطات الاسرائيلية بإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الفلسطينيين. ولمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حازمة في مواجهة الجرائم ضد لاانسانية التي ارتكبت من أجل الحفاظ على نظام الفصل العنصري".



سلطات الاحتلال سارعت الى مهاجمة التقرير، واتهمت منظمة العفو بمعاداة السامية، فيما حاول وزير خارجية الاحتلال يئير لابيد تحريف الموضوع من خلال مهاجمته ايران وسوريا، معتبرا ان المنظمة تردد رواية المقاومة الفلسطينية حول الانتهاكات الاسرائيلية.



وأكد يئير لابيد:"منظمة العفو منظمة ليست منظمة حقوق انسان بل منظمة راديكالية تنشر دعايات دون التأكد من الحقائق. بدلا من السعي وراء الحقيقة تردد منظمة العفو الاكاذيب التي تتداولها المنظمات الارهابية".



لكن الحقائق التي يدعو لابيد للسعي وراءها حاضرة وموثقة في الميدان. فالقتل الجماعي بحق الفلسطينيين من خلال العدوان الاسرائيلي المتكرر على قطاع غزة دليل على جرائم الاحتلال ضد الانسانية، وعمليات قتل المتظاهرين الفلسطينيين كوسيلة لإدامة نظام الفصل العنصري تظهر ايضا عنصرية هذا الكيان.



يضاف لكل ذلك عمليات الاعتقال الاداري والتعذيب داخل المعتقلات، والاعتقالات التعسفية بحقهم لاسيما الاطفال حيث اعتقلت قوات الاحتلال اكثر من1250 طفلا فلسطينيا العام الماضي، الى جانب القيود الشديدة على حرية تنقل الفلسطينيين ومعاملتهم على قاعدة انهم درجة ثانية.



بناء على كل هذا، دعت منظمة العفو الى وقف تغطية جرائم الاحتلال في الامم المتحدة، كما دعت الى فرض حظر شامل على توريد السلاح اليه، مشددة على ان اقتصار الرد الدولي على الادانات سيزيد من مأساة الفلسطينيين المستمرة منذ نشاة كيان الفصل العنصري الاسرائيلي.



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