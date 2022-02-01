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غينيا بيساو.. دوي اطلاق نار كثيف و أنباء عن وقوع "انقلاب عسكري"

غينيا بيساو.. دوي اطلاق نار كثيف و أنباء عن وقوع
الثلاثاء ٠١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية مساء يوم الثلاثاء بأن إطلاق نار كثيف وقع بالقرب من مقر الحكومة في غينيا بيساو، وسط انتشار لعناصر الجيش في شوارع العاصمة.

العالم - افريقيا

وقالت وكالة فرانس برس إن دوي إطلاق نار متواصل سمع يوم الثلاثاء بالقرب من مقر الحكومة في بيساو، عاصمة دولة غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا.

وذكرت أن رجالا مدججين بالسلاح أحاطوا بقصر الحكومة، حيث يُعتقد أن الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو ذهب لحضور اجتماع لمجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن العاصمة شهدت ارتباكا بعد إطلاق للنار بالقرب من مؤسسات الدولة.

وأكدت الوكالة الفرنسية أن الجلسة الوزارية التي جمعت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نونو جوميز نبيام، وبقية أعضاء الحكومة، انقطعت.

وأوضحت أنه ومنذ انتشار الخبر حدث تدافع في وسط المدينة، فيما أغلقت المدارس أبوابها وعاد التلاميذ إلى منازلهم.

وبينت في السياق أن العاصمة شهدت تحركات عسكرية، وتم نشر أطواق مسلحة حول بعض المباني الرسمية، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي لا تعرف نوايا المهاجمين.

وعانت المستعمرة البرتغالية السابقة من أربعة انقلابات عسكرية منذ حصولها على الاستقلال في عام 1974، كان آخرها في عام 2012.

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