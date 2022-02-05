علامات استفهام بالمجلس المركزي حول تمثيله للكل الفلسطيني

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فبينما اعلنت فصائل تاريخية في المنظمة غيابها عن المجلس الذي سيترأسه رئيس السلة الفلسطينية محمود عباس وعلى راسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعلنت فصائل اخرى بمشاركتها ومن بينها الجبهة الديمقراطية، الذين سيشاركون في الدورة الجديدة.

يراهنون على صدور قرارات حاسمة تتعلق بعملية التسوية والعلاقة مع الاحتلال وعلى اعادة بناء هيكل المنظمة في ظل شواغر هامة في اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني.

اما المعارضون للمشاركة سواء من داخل المنظمة او من خارجها فيرون ان القرارات السابقة للمجلس لم تنفذ وظلت حبرا على ورق بالاضافة ان هذا المجلس يفتقر للشرعية في ظل غياب الانتخابات والتمثيل الحقيقي للفصائل الفاعلة.

هؤلاء يرون ان الاولى من عقد مجلس سيكون دوره اعادة تعبئة الشواغر في اللجنة التنفيذية ان يتم الاتفاق على اجراء انتخابات عامة للسلطة والمنظمة تجعل التمثيل في هذه المؤسسات حقيقي.

المجلس المركزي الفلسطيني المنتظر مهما كانت نتائجه ستبقى تحيط بها علامات استفهام حول تمثيله للكل الفلسطيني .

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