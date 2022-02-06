وزارة الصحة: 85 وفاة جديدة بكورونا في ايران

العالم - ایران

واشارت الصحة الايرانية، عبر بيانها الصادر اليوم الاحد حول اخر حصيلة لتفشي مرض كورونا داخل البلاد، اشارت الى 35 الفا و429 اصابة جديدة وفق نتائج الفحوصات التي اجريت منذ امس السبت لغاية اليوم الاحد، وارتفاع اجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي الى 6 ملايين و579 الفا و266 شخصا.

كما نوّه البيان بتعافي 6 ملايين و152 الفا و908 اشخاص من بين المصابين بفيرويس كورونا في ايران.

وعن التطعيم العام ضد الجائحة، لفت البيان الى توزيع ما يبلغ 135 مليونا و264 الف و672 جرعة (الاولى والثانية والثالثة) من اللقالحات المضادة لفيروس كورنا على صعيد البلاد لحد اليوم.