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لجنة التحقيق المشتركة في جريمة اغتيال الفريق سليماني تجتمع في بغداد

لجنة التحقيق المشتركة في جريمة اغتيال الفريق سليماني تجتمع في بغداد
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية كاظم غريب آبادي إن الجولة الثالثة من اجتماع لجنة التحقيق المشتركة في جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني ورفاقه ستعقد في بغداد يوم الثلاثاء 8 شباط/فبراير.

العالم - إيران

وأضاف كاظم غريب آبادي نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية: "إن اجتماع لجنة التحقيق الإيرانية العراقية المشتركة سيستمر لمدة يومين."

وعقدت الجولة الأولى من المحادثات للجنة المشتركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق حول التحقيق في الهجوم الإرهابي على الجنرال سليماني ورفاقه في العراق، فيما عقدت الجولة الثانية من اجتماع هذه اللجنة في طهران.

وفي اجتماعات سابقة لهذه اللجنة، بحثت وفود قضائية رفيعة المستوى من البلدين في القضايا الموجودة في ملف اغتيال الشهيد الجنرال سليماني ورفاقه بما في ذلك آخر نتائج التحقيقات في البلدين، ودور المتهمين الأميركيين في قضية اغتيال الشهيد سليماني على كافة المستويات والمجالات الجديدة للتحقيق.

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