الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

خلفا لعبد الحميد الدبيبة..

مجلس النواب الليبي يعين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة

مجلس النواب الليبي يعين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، أن المجلس صوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.

العالم- ليبيا

وقال المتحدث الرسمي للمجلس إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشا آغا رئيسا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".

كما قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وخلال جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد بحضور 132 عضوا، قال صالح: "أبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب"، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس، ثم انقطع بث الجلسة.

وكان باشاغا والبيباص، عرضا برنامجهما خلال جلسة الثلاثاء الماضي.

روابط ذات صلة

تحول في الانتقالي السياسي: باشاغا رئيسا لحكومة 'مكتملة'

باشاغا يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية في حال توليه رئاسة الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة العفو الدولية تسخر من نظام الانتخابات في البحرين

تركيا: اليونان انتهكت وضع جزر إيجة 229 مرة خلال العام الجاري

الصدر يعلن عن لجنة لدرء الفتنة بين التيار والعصائب (وثيقة)

السودان: حملة 'اعتقالات جديدة' في صفوف مناهضي الانقلاب

فضائح وثائق ترامب مستمرة.. سد بها مرحاض البيت الأبيض

الرئيس الايراني: طهران أثبتتْ جديتَها في مفاوضات فيينا