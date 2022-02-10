مجلس النواب الليبي يعين فتحي باشاغا رئيسا للحكومة

العالم- ليبيا



وقال المتحدث الرسمي للمجلس إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشا آغا رئيسا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".

كما قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.

وخلال جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد بحضور 132 عضوا، قال صالح: "أبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب"، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس، ثم انقطع بث الجلسة.

وكان باشاغا والبيباص، عرضا برنامجهما خلال جلسة الثلاثاء الماضي.