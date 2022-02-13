"قسد" تداهم حي غويران بالحسكة وتعتقل ثلاثة أشخاص

العالم-سوريا

وأفادت سانا بأن “ميليشيا (قسد) داهمت عدداً من المنازل في حي غويران بذريعة البحث عن فارين من سجن الثانوية الصناعية بعد تطويق القسم الجنوبي الشرقي من الحي بشكل كامل وتشديد الممارسات القمعية بحق الأهالي على الحواجز”.

من جانبها ذكرت تنسيقيات المسلحين، أن "قسد" اعتقلت ثلاثة شبان اثناء مداهمة أحد المنازل في حي غويران بمدينة الحسكة.

وداهمت الميليشيا الأربعاء الفائت عدداً من المنازل في قريتي خربة الياس والذيبة شمال مدينة الحسكة بعد تطويقهما بشكل شبه كامل وفرض حظر كلي على دخول وخروج الأهالي واختطفت عدداً من المدنيين بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي ريف دير الزور الشرقي، ذكرت مصادر اهلية أن مدينة البصيرة وقرية بريهة وبلدة الصبحة، شهدت احتجاجات شعبية وقطع طرقات لليوم الثاني على التوالي، لمطالبة "قسد" بإطلاق سراح عدد من الأشخاص الذين اعتقلتهم مؤخراً.