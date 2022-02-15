اقتحام منطقة باب العامود بالقدس من قبل وزير داخلية الاحتلال

العالم - فلسطين

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر قولها أن بارليف اقتحم منطقة باب العامود في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ونفذ جولةً استفزازية في المنطقة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وتأتي هذه الخطوة الاستفزازية في إطار تواصل العدوان والانتهاكات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وتسود حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد والهدوء الحذر، وسط مواصلة شرطة الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها مداخل الحي، والتضييق على سكانه المقدسيين.

ويأتي ذلك في وقت شهد الشيخ جراح، مساء الاثنين، مواجهات شديدة بين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة وأهالي الحي من جهة أخرى، أدت لإصابة 4 مواطنين وأحد المستوطنين بجراح.

هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تتوانى عن حماية الوجود الفلسطيني في سياق الاستيطان والتهويد، مشددة على أن سيف القدس ما يزال مشرعًا والمعركة مع الاحتلال لن تنتهي إلا بزوال العدوان.

وحذرت الفصائل خلال، مؤتمر عقدته في مدينة غزة، الاحتلال وقادته من مواصلة مخططاته والمشاريع الاستيطانية والتهويدية، مضيفة: "نعتز ونفتخر بأبناء شعبنا وأهلنا وشبابنا ومقاومينا في أنحاء القدس والضفة والداخل الفلسطيني، الذين يلقّنون العدو الصهيوني ومستوطنيه الدروس تلو الدروس".



وأضافت: "ماضون في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير والعودة"، مؤكدة "وقوفها خلف الأسرى سندًا لهم وعدم السماح للاحتلال ومصلحة سجونه بالاستفراد بهم مهما كانت التضحيات".

وأكدت وجوب رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة تماما، ورفع العقوبات من السلطة الفلسطينية، وصرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية فورًا.