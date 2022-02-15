الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

منفذا جولة استفزازية في البلدة القيمة..

اقتحام منطقة باب العامود بالقدس من قبل وزير داخلية الاحتلال

اقتحام منطقة باب العامود بالقدس من قبل وزير داخلية الاحتلال
الثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

اقتحم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

العالم - فلسطين

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر قولها أن بارليف اقتحم منطقة باب العامود في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ونفذ جولةً استفزازية في المنطقة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وتأتي هذه الخطوة الاستفزازية في إطار تواصل العدوان والانتهاكات في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وتسود حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر الشديد والهدوء الحذر، وسط مواصلة شرطة الاحتلال الإسرائيلي إغلاقها مداخل الحي، والتضييق على سكانه المقدسيين.

ويأتي ذلك في وقت شهد الشيخ جراح، مساء الاثنين، مواجهات شديدة بين قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة وأهالي الحي من جهة أخرى، أدت لإصابة 4 مواطنين وأحد المستوطنين بجراح.

هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تتوانى عن حماية الوجود الفلسطيني في سياق الاستيطان والتهويد، مشددة على أن سيف القدس ما يزال مشرعًا والمعركة مع الاحتلال لن تنتهي إلا بزوال العدوان.

وحذرت الفصائل خلال، مؤتمر عقدته في مدينة غزة، الاحتلال وقادته من مواصلة مخططاته والمشاريع الاستيطانية والتهويدية، مضيفة: "نعتز ونفتخر بأبناء شعبنا وأهلنا وشبابنا ومقاومينا في أنحاء القدس والضفة والداخل الفلسطيني، الذين يلقّنون العدو الصهيوني ومستوطنيه الدروس تلو الدروس".

وأضافت: "ماضون في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير والعودة"، مؤكدة "وقوفها خلف الأسرى سندًا لهم وعدم السماح للاحتلال ومصلحة سجونه بالاستفراد بهم مهما كانت التضحيات".

وأكدت وجوب رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة تماما، ورفع العقوبات من السلطة الفلسطينية، وصرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية فورًا.

روابط ذات صلة

إعدام الشاب سلمية يفضح قادة الاحتلال ويؤكد أوامر القتل الموجهة للجنود

عملية الإعدام بالقدس.. تعطش اسرائيلي للدم الفلسطيني

عملية القدس الفدائية.. إصرار على الدفاع عن المدينة المقدسة

الأمم المتحدة مصدومة لجريمة الاعدام الاسرائيلية في القدس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فرنسا تحذر من الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا

ايران تعلن استعدادها للمشاركة في عمليات حفظ السلام الأممية

صحيفة فرنسية: قتلة خاشقجي يقيمون بقصور تديرها وكالة أمن الدولة السعودية

شاهد/بحرينيون يحرقون العلم الإسرائيلي احتجاجا على زيارة بينيت

موسكو ترد على طلب أوكرانيا إجراء مشاورات عاجلة معها

نجل ملكة بريطانيا يتوصل إلى تسوية في قضية الاعتداء المرفوعة ضده