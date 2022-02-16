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وزير الخارجية الايراني: التوصل الى اتفاق يعتمد على السلوك المسؤول للغربيين

وزير الخارجية الايراني: التوصل الى اتفاق يعتمد على السلوك المسؤول للغربيين
الأربعاء ١٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان ، ان التوصل الى اتفاق في مفاوضات فيينا يعتمد على السلوك المسؤول للاطراف الغربية.

العالم - ايران

ونشر امير عبداللهيان تغريدة يوم الثلاثاء اشار فيها الى محادثته الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، وقال: تحدثنا مع جوزيب بوريل حول آخر المستجدات في مفاوضات فيينا، مراعاة الخطوط الحمراء لايران أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا.

واضاف وزير الخارجية الايراني: العملية تمضي الى الأمام ولكن بعض القضايا الهامة لا تزال تواجهنا، ان مبادرات الجانب الايراني جعلت الاتفاق متاحا لكن الاتفاق النهائي يخضع "للسلوك المسؤول "من قبل الجانب الغربي.

وكانت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 قد استوئنفت في العاصمة النمساوية، یوم الثلاثاء 10 فبراير/شباط، بعد انقطاع استمر 11 يومًا لتشاور الوفود مع عواصمها.

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