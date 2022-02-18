لبنان: ميقاتي غادر بيروت الى المانيا

العالم-لبنان

وغادر ميقاتي منفردا من دون اي وفد وزاري رسمي الى المانيا في زيارة عمل، للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يفتتح اعماله اليوم وينتهي يوم الاحد في العشرين من الشهر الحالي.

وذكرت معلومات لصحيفة الجمهوريّة، أنّ ميقاتي سيستغلّ حضور فعاليات المؤتمر ميونخ للأمن، لإجراء أوسع حملة من الاتّصالات، في ظلّ مشاركة استثنائيّة لهذا العام، بحيث ستشارك فيه أكثر من 130 دولة يتمثّل كثير منها برؤساء الدول - المقدّر هذا العام بين 30 و35 رئيس دولة ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وأمن، بالإضافة إلى قادة أمميّين يتقدّمهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام لمؤسّسة الإنتربول الدولي وقادتها الكبار.

وبيّنت أنّ في المعلومات أنّ الاتّصالات الاستباقيّة أدّت إلى ترتيب سلسلة من المواعيد لميقاتي، مع رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر ومسؤولين ألمان متخصصين بملفات الامن والطاقة خصوصاً، وهو ما يبرر إسراعه في التحضير لخطة التعافي الاقتصادي والملف الخاص بقطاع الطاقة، لأنه سيكون موضوع بحث مع المسؤولين الالمان، استكمالاً لمجموعة من المبادرات السابقة والخطط الموضوعة لمواجهة ازمة الكهرباء وسبل معالجتها.