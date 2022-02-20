شاهد..محاولات الاعلام السعودي لبث الفتنة في لبنان

العالم - انقلاب الصورة

تابع الاعلام العبري باهتمام و عن كثب المواقف التي اطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مقابلته مع قناة العالم الفضائية.

وقال السيد نصرالله في المقابلة:"اننا كلنا نقول في حزب باننا لانسعى الى الحرب ولا نهواها ولكن لا نخشاها ولا نهابها ولا نستسلم امام التهديد بها ولا نتخلى عن بلدنا ومصالحنا الوطنية امام التهديد بالحرب هل هو جاهز ان نذهب الى حرب حقيقية وكاملة".

وجرت المقابلة على مدى ساعتين ونصف عبر شاشة قناة العالم الاخبارية، وفتحت فيها كافة الملفات، لكن الكلمة السحرية التي ارعبت الصهاينة هو ماقاله السيد نصر الله عن منظومة الدفاع الجوي لدى المقاومة في لبنان.

وقال السيد نصرالله بشأن هذا الموضوع: "لو اول مرة نحن نفعل سلاح الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية وذهبنا الى هذا التفعيل وحتى الان اعطى نتائج ممتازة جدا".

ومجرد ان اطلقت عبارة الدفاع الجوي، في مقابلة السيد نصرالله على شاشة قناة العالم الاخبارية، كان لها مفعول كابوسي عند الصهاينة، حيث ذهبوا في اعلامهم، الى التحليل بان ما المراد بالدفاع الجوي، وعن ماذا يتحدث السيد نصرالله، ماهي الدلالات الحقيقة لمثل هذا الامر.

وحرصت وسائل الاعلام الاسرائيلية على اختلافها على نقل مقاطع من كلام السيد نصرالله وترجمته الى العبرية في ما عمل معلقون ومحققون فيها على تحليل كلامه ودراسة ابعاده.

وقال السيد نصرالله حول النفوذ الاميركي في الداخل اللبناني: "لديهم حضور داخل المؤسسة العسكرية وهناك ضباط وجنرالات الميركيين والله اعلم الى اي مستوى يتدخلون في المؤسسة العسكرية وانا لم اكشف سر هذا معروف والسفيرة الاميركية موجودة في كل شيء".

وزعمت وسائل اعلام سعودية اثر هذا الكلام بان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هاجم المؤسسة العسكرية اللبنانية واتهمها بالتخوين.

ويرى مراقبون بان محاولة الايقاع بين حزب الله والجيش اللبناني ليست جديدة، وتاتي بسبب التنسيق والثقة الموجودة بين حزب الله والجيش اللبناني، مما يغيض الدول المغرضة والمطبعة.

ويبين المراقبون، بان في حال تواجدت قوتان عسكريتان يسيران نفس الاتجاه من غير اي تماس او اشتباك بينهما ومن غير اي احتكاك فهذا يعني وجود امرين الامر الاول الثقة والامر الثاني التنسيق وهذا امر قائم بين الجيش اللبناني والمقاومة، مما ينفي بشكل قاطع مزاعم الاعلام السعودي الذي يحاول ان يبث الفتة بين حزب الله والجيش اللبناني.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6050243