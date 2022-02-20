امير عبداللهيان: افاق المفاوضات المباشرة مع امريكا ليست واضحة 

العالم - ايران

وتابع عبداللهيان في الرد على سؤال مراسلة صحيفة الغارديان "لارا خلف " بشان المفاوضات مع امريكا قائلا : لكن إذا قام الجانب الأمريكي بمبادرة ، على سبيل المثال قام برفع اجزاء من الحظر ، فيمكن القول إن نوايا أمريكا ستكون حقيقية.

واضاف : نحن نسمع منهم أن السيد بايدن لديه حسن النية، لقد قلت في نيويورك في سبتمبر / أيلول إنه إذا كان السيد بايدن لديه حسن النية، فسوف يفرج عن 10 مليارات دولار من أصولنا المجمدة لدى البنوك الأجنبية ، نحن لا نطلب من السيد بايدن قرضا أو مالا، لكننا نريده أن يفرج عن أصولنا بحسن النية.

واستطرد وزير الخارجية الايراني قائلا : أود أن أؤكد أنهم يتحدثون عن حسن النوايا بالكلمات فقط ، وهذا لا يكفي للحوار المباشر . يجب أن يظهروا حسن نواياهم ​​بطريقة عملية وبشكل ملموس . يمكنهم الغاء اجزاء من الحظر أو الإفراج عن بعض أصولنا المجمدة لدى البنوك الأجنبية . لكننا نرى انه بالتزامن مع المفاوضات الجديدة، تم فرض حظر جديد على أشخاص اعتباريين وطبيعيين إيرانيين من قبل ادارة السيد بايدن ، وهذا يعني أن إدارة السيد بايدن تسير على خطى ترامب ، ولذلك فان الرأي العام لا يرى فرقا بين الادارتين.