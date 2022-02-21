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لوغانسك تعلن عن مقتل مدنيين اثنين خلال قصف للقوات الأوكرانية

لوغانسك تعلن عن مقتل مدنيين اثنين خلال قصف للقوات الأوكرانية
الإثنين ٢١ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المعلنة ذاتيا عن مقتل مدنيين اثنين، اليوم الاثنين، خلال قصف للقوات المسلحة الأوكرانية نحو أراضي الجمهورية.

العالم-اوروبا

وبحسب بيان للسلطات في الجمهورية: "أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار تسع مرات على المناطق السكنية بقذائف 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك. وخلال القصف قُتل مدنيان، ودمر مبنى سكني بالكامل".

يذكر أن مدنيين اثنين قتلا أمس الأحد خلال محاولة اختراق وهجوم شنه الجيش الأوكراني في منطقة بيونيرسكي السكنية، وتصدت له القوات الشعبية.

وأفادت السلطات العسكرية لجمهورية لوغانسك أمس بتعرض المنطقة لقصف مكثف بمنظومات المدفعية من قبل القوات الأوكرانية على طول خط التماس.

وبحسب بيان السلطات، "شهدت الأوضاع على خط التماس القتالي خلال الساعات الأخيرة تصاعدا ملموسا. اتخذ العدو بعد إجراءات تمهيدية، كما رجحنا، مجموعة أعمال عدائية بحق جمهورية لوغانسك الشعبية".

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لوغانسك تعلن عن مقتل مدنيين اثنين خلال قصف للقوات الأوكرانية

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