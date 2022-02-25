حزب لبناني : صراعنا مع العدو الصهيوني لن ينتهي إلا بزوال كيانه الاغتصابي

العالم-فلسطين

و اصدر الحزب بيانا في الذكرى الثامنة والعشرين لمجزرة الحرم الابراهيمي جاء فيه: كلما أطل تاريخ الخامس والعشرين من شباط، ترسخت لدينا أكثر، قناعة ثابتة مفادها أن صراعنا مع العدو الصهيوني، ومع كل فرد من أفراده لن ينتهي إلا بزوال كيانه الاغتصابي عن أرضنا المحتلة، والقضاء على كل الحركات العنصرية المعادية للانسانية.

إن مجزرة الحرم الابراهيمي بمدينة الخليل التي استشهد وجرح فيها العشرات من أبناء شعبنا الفلسطينيين، قدمت للعالم كله أوضح دليل على الطبيعة الصهيونية العنصرية الحاقدة.

في الذكرى السنوية الثامنة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي، يؤكد الحزب السوري القومي الإجتماعي أن دماء ابناء شعبنا غالية وعزيزة، وأن المقاومة ستظل هي الخيار الوحيد لتحرير فلسطين كل فلسطين، وكل شبر محتل من أرضنا القومية.