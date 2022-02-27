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الصادرات عبر القطاع السككي الايراني تتخطى عتبة 1.5 مليون طن

الصادرات عبر القطاع السككي الايراني تتخطى عتبة 1.5 مليون طن
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد المدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الايرانية (حكومية)، تجاوز صادرات السلع عبر السكك الحديدية الى خارج البلاد، عتبة 1.5 مليون طن منذ بدء السنة المالية الجارية 21 مارس/آذار 2021.

العالم - ايران

وأضاف " ميعاد صالحي" في تصريح لوكالة التلفزيون اليوم الاحد، أن من المؤمل تسجيل الصادرات عبر القطاع السككي مستوى قياسيا حتى نهاية هذه السنة ( 20 مارس/آذار 2022).

وأشار أن تراتزيت السلع عبر هذا القطاع، سجل مستوى قياسيا غير مسبوق في تأريخه الممتد لـ 100 عام، حيث تضاعف بواقع مرة واحدة وسجل 1.7 مليون طن في الشهور الـ 11 الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2021 حتى 19 فبراير/شباط 2022 قياسا بالفترة المناظرة السابقة.

وأستطرد أن الحجم المضاعف تحقق عقب ادخال التوافقات السابقة حيز التنفيذ مع كل من تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان وروسيا وباكستان.

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