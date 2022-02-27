العتبة الكاظمية تعلن نجاح الزيارة الرجبية

العالم - مراسلون

بعد ايام من المسير والتقاطر من كل حدب وصوب تجاه مدينة الكاظمية ببغداد اختتمت مراسيم زيارة احياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، مع اختتامها لم تتوقف قوافل المعزين اذ ما تزال مستمرة، الزيارة اهم ما ميزها هذا العام ارتفاع أعداد الزائرين فبحسب تقديرات العتبة الكاظمية تجاوز العدد العشرة ملايين زائر.



خطة امنية مشددة اتخذتها السلطات لتأمين مراسيم الزيارة والطرق التي يسلكها الوافدون صوب الكاظمية، شاركت فيها صنوف أمنية مختلفة منها الحشد الشعبي الذي خاض عمليات لتأمين مناطق حزام بغداد كالطارمية التي تمثل مناطق عبور وتسلل للارهابيين، جهود مشتركة قادت للإعلان عن نجاح الزيارة على المستوى الأمني.



عدة جهات ساندة شاركت في انجاح الزيارة الرجبية منها وزارة النقل التي امنت عجلات تفويج العودة للزائرين وامانة بغداد بخطة خدمية فضلا عن استنفار الكوادر الصحية ونشر المفارز الطبية، اجراءات عززها دور اصحاب المواكب التي تشارك سنويا في جهود تقديم الخدمات المختلفة للزائرين.



عام بعد آخر يصر ملايين الزائرين على احياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم عليه السلام والتوجه صوب مدينة الكاظمية المقدسة وسط اجراءات امنية مشددة واخرى خدمية وصحية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...