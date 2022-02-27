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رئيسي: مستعدون للمساعدة بهدف إعادة السلام إلى أوكرانيا

رئيسي: مستعدون للمساعدة بهدف إعادة السلام إلى أوكرانيا
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم كافة الجهود الدبلوماسية التي تؤدي إلى حل سلمي للنزاع الحالي في أوكرانيا، وهي على استعداد للقيام بدورها بهدف إعادة السلام إلى هذا البلد.

العالم - إيران

وأكد رئيسي خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم السبت، بأن إيران الإسلامية وانطلاقا من ثوابتها على صعيد السياسية الخارجية، تخالف الهيمنة والاستسلام، وتدعم حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تتفهم الهواجس الأمنية على مدى عقود من الزمن حيال مخطط التوسع الأطلسي، لكنها تؤكد في الوقت نفسه على احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لجميع دول العالم.

واستطرد قائلا: نحن نعتقد بقوة، أن الدبلوماسية والالتزام الحقيقي بالتعهدات الدولية من جانب الأطراف جميعا، يشكّل السبيل الوحيد والعادل والدائم للخروج من الوضع الراهن.

وأكد الرئيس الإيراني ضرورة الحفاظ على أرواح وممتلكات الرعايا (الإيرانيين) والمدنيين والاحتكام إلى القانون الدولي وحقوق الإنسان، من جانب الأطراف كافة.

كما وجّه خطابه إلى وزارة الخارجية وسائر الجهات المعنية في إيران، أن تقوم في إطار التعليمات السابقة باتخاذ ما يلزم للتسريع في وتيرة الإجراءات لحماية كافة الرعايا الإيرانيين وخاصة طلاب الجامعات المقيمين في أوكرانيا.

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