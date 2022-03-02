علامات الإصابة بفقر الدم وأفضل طرق الوقاية منه!

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فما هي أعراضه؟ وكيف يمكن الوقاية منه؟

التعب غير العادي

الشعور بالتعب الشديد وعدم القدرة على التركيز هو أحد أكثر أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويحدث هذا التعب لأن الجسم يفتقر إلى الحديد الذي يحتاجه لصنع الهيموغلوبين الذي يساعد على حمل الأوكسجين الى جميع أنحاء الجسم. ومن دون كمية كافية من الهيموغلوبين ستصل كمية أقل من الأوكسجين إلى الأنسجة والعضلات، مما يحرمها من الطاقة.

شحوب الجلد

يظهر الشحوب في الحالات المتوسطة أو الشديدة من فقر الدم وهذا أول ما يبحث عنه الأطباء كعلامة على نقص الحديد، ولكن يجب تأكيده من خلال فحص الدم.

وقد يكون الجلد شاحباً أكثر من المعتاد في مناطق مثل الوجه أو الجفون الداخلية السفلية أو الأظافر. ويحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الهيموغلوبين الذي يعطي الدم لونه الأحمر فيفقد الجلد بعضاً من لونه.

ضيق التنفس

قد يكون نقص الحديد سبباً للشعور بضيق التنفس عند القيام بالمهام اليومية العادية مثل المشي أو صعود الدرج، إذ إنّ انخفاض مستويات الهيموغلوبين يعني أن العضلات والأنسجة لا تتلقى ما يكفي من الأكسجين للقيام بأنشطتها، ونتيجة لذلك يزداد معدل التنفس حيث يحاول الجسم الحصول على المزيد من الأكسجين فيشعر الشخص بضيق التنفس.

خفقان القلب

يمكن أن تكون دقات القلب القوية من أعراض الأنيميا. فعند نقص الحديد أن القلب بجهد أكبر لنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضرباته أو تسارعها وحتى تضخم القلب أو قصور القلب.

تلف وجفاف الشعر والجلد

يمكن أن يكون الجلد والشعر الجاف والأظافر المتشققة من علامات نقص الحديد، ففي هذه الحالة يتلقى الجلد والشعر والأظافر كمية أقل من الأكسجين نتيجة نقص الهيموغلوبين مما يؤدي إلى جفافها وتلفها.

وفي الحالات الأكثر شدة قد يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر.

تورم اللسان والفم

يمكن أن يكون اللسان المتقرح أو المتورم أو الناعم بشكل غريب علامة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. وقد يسبب نقص الحديد أيضاً جفاف وقرحة الفم وشعورا حارقا في الفم، إضافة لظهور شقوق في زوايا الفم.

متلازمة تململ الساقين

ارتبط نقص الحديد بمتلازمة تململ الساقين، ويعاني حوالي 25% من المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد من متلازمة تململ الساقين وهي رغبة قوية في تحريك الساقين عند الراحة وتحدث غالباً في الليل أو عند النوم.

علامات أخرى مثل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغريبة أو المواد غير الغذائية مثل تناول الثلج أو الطين أو الأوساخ أو الطباشير أو الورق، والشعور بالاكتئاب، وبرودة اليدين والقدمين، والإصابة بالعدوى بشكل متكرر لأن الحديد ضروري لصحة الجهاز المناعي.

الوقاية من نقص الحديد

ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والدواجن، والخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت، والفواكه المجففة مثل الزبيب والمشمش، والمأكولات البحرية، والبقوليات كالفاصوليا والبازلاء، والبذور والمكسرات، والأطعمة المدعمة بالحديد.

لتحسين امتصاص الحديد ينصح الخبراء بتناول اللحوم مع الخضروات المحتوية على فيتامين "سي" مثل الفليفلة والبقدونس، أو مع كوب من عصير البرتقال أو الليمون.

ينصح بعدم شرب الشاي أو القهوة بعد تناول الوجبات الغنية بالحديد قبل مرور نصف ساعة على الأقل.

في حال تناول مكملات الحديد بعد استشارة الطبيب ينصح بتجنب تناوله مع مضادات الحموضة أو الحليب حيث يمكن أن تحد من امتصاصه، كما يوصى أيضاً عند تناول مكملات الحديد، بالحدّ من الأطعمة الغنية بالألياف أو الأطعمة التي تحتوي على الكافيين، إذ يمكن أن تتداخل أيضاً مع امتصاصه.