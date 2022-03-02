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فيديوغرافيك.. عنصرية الإعلام الغربي في الازمة الاوكرانية

الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

أظهر الإعلام الغربي من خلال تغطيته للازمة الأوكرانية عنصرية مقيتة، حيث أعتبر مراسلي القنوات الغربية ضحايا المعارك في أوكرانيا هم من يستحقون التعاطف ليس كما ضحايا الحرب في فلسطين أو العراق أو سوريا أو ليبيا أو أفغانستان.

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