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العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا

العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي، ان حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا.

العالم - ايران

وفي كلمة القاها في مراسم صلاة جمعة طهران، قال العميد فدوي: ان مسؤولا أميركيا صرح بانه اينما حضرنا في كل مكان في العالم وفي المنطقة، كان الحرس الثوري حاضرا قبلنا هناك، مشددا على أن حماية الثورة الإسلامية لا تعرف الجغرافيا ولا الموضوع.

واوضح إنه أمر غير مسبوق في التاريخ أن الأعداء لديهم تحالف الآن ضد الإسلام، وقال: لكنهم لا يستطيعون حتى تسمية انتصار تحقق على الثورة الإسلامية ، لكن يمكننا القول إننا انتصرنا في كل المؤامرات التي تآمروا عليها ضدنا.

واضاف: إن جميع جبهات الكفر تحارب الشعب اليمني المظلوم لكنهم لم يحققوا سوى الهزيمة، وان جميع القوى الاستكبارية العالمية يحابرون اليمن منذ ما يقرب سبع سنوات، لكنهم يتعرضون للهزيمة كل يوم.

ونوه العميد فدوي إلى أن هزائم الأعداء باتت علنية لدرجة أن العالم جميع أدرك ذلك، وكانت علنية لدرجة أنه لم يتمكنوا من اخفائها رغم جميع إمكانيات وسائل الإعلام الخاصة بهم.

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