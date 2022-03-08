استمرار عمليات التسوية في دير الزور والرقة وحلب

العالم - سوريا

ودعا عدد من الأشخاص الذين تمت تسوية أوضاعهم في مركز التسوية بصالة العامل بدير الزور في تصريح لـ "سانا" كل من غرر به إلى العودة لجادة الصواب والانضمام للتسوية لمتابعة حياتهم ضمن أسرهم ومجتمعهم مؤكدين استعدادهم لأداء واجبهم في مواجهة الحرب الإرهابية على سورية والمساهمة في بناء وإعمار الوطن.

وأشار عدد من الفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية إلى أنهم على استعداد للالتحاق بالخدمة العسكرية في صفوف الجيش العربي السوري فيما لفت آخرون إلى أن الإجراءات الميسرة والتواصل مع عدد من الذين سبقوهم شجعتهم على القدوم وإجراء التسوية والعودة إلى قراهم وزراعة أرضهم بعد ان أمضى عدد منهم سنوات في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” والتنظيمات الإرهابية للاحتلال التركي.

وذكر مراسل سانا أن مركز التسوية في بلدة السبخة بريف الرقة الشرقي شهد اليوم انضمام العشرات من المطلوبين من بينهم عدد من القادمين من مناطق انتشار ميليشيا “قسد” ومرتزقة الاحتلال التركي بريف الرقة الشمالي لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى مناطقهم الآمنة وممارسة حياتهم الطبيعية والعودة إلى صفوف الجيش لأداء خدمة العلم للفارين والمتخلفين.

وفي ريف حلب الشرقي أفاد مراسل سانا باستمرار التسويات في مركزي دير حافر وتل عرن حيث قام اليوم عشرات المطلوبين بتسوية أوضاعهم في المركزين.

وأشار عدد من الذين قدموا لتسوية أوضاعهم إلى أن ثقتهم بالدولة التي أعلنت احتضانها جميع أبنائها ممن ضلوا الطريق دفعهتم إلى الانضمام إلى عمليات التسوية والمساهمة في تعزيز حالة الأمن والأمان التي ينشدها الأهالي داعين كل المطلوبين إلى المبادرة وتسوية أوضاعهم والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية وفتح صفحة جديدة.

وتتواصل خلال الأيام المقبلة عمليات التسوية في محافظة دير الزور وريفي الرقة وحلب لإتاحة الفرصة أمام جميع الراغبين بالانضمام إليها.