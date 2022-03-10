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ما رأيكم.. هل ستجدي العقوبات القصوى في مواجهة روسيا؟

ما رأيكم.. هل ستجدي العقوبات القصوى في مواجهة روسيا؟
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد باحثون بالشؤون الدولية أن تصنيع الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا يضع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في قفص اتهام حيث أن أميركا تصنع تلك الأسلحة البيولوجية على الأراضي الأوروبية، ويشددون أن واشنطن وبذلك إنما تحظر فعليا لحرب بيولوجية.

العالم - ما رأيكم

كما يؤكد هؤلاء أن العقوبات الغربية التي تفرضها الولايات المتحدة والغرب بشكل عام على روسيا إنما تعد فاشلة لأنه وبحسب الأرقام والإحصائيات فقد ارتفعت عائدات روسيا من تصدير النفط منذ بداية الأزمة حتى الآن من 4.8 إلى 7 مليارات دولار.

هذا ويشير أستاذة أكاديميون أن الغرب كان يبيت خطة عسكرية لأن تقوم دولة غير الناتو بشن حرب على روسيا، مشددين على أن أميركا قد خرقت القوانين بدعمها للمختبرات العسكرية لتصنيع الأسلحة البايولوجية.

ما رأيكم:

- في أي اتجاه تتطور العملية العسكرية في أوكرانيا واستخدام الغرب للعقوبات القصوى؟

- كيف يقرأ عثور القوات الروسية على منشآت تطوير برامج أسلحة بيولوجية بدعم أميركي؟

- هل تستطيع واشنطن أن تلحق هزيمة استراتيجية بروسيا في الساحة الأوكرانية كما تعلن؟

- ماذا يقرأ في موقف بكين المحذرة من العقوبات وتحميل واشنطن والناتو مسؤولية التوتر؟

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