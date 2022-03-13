'إسرائيل' تتجاهل الشيخ خليفة وتخاطب محمد بن زايد بصفة 'رئيس الإمارات'

العالم- الامارات

لكن اللافت والذي أثار جدلا بين النشطاء في هذه التهنئة، هو مخاطبة الكيان الإسرائيلي لابن زايد بصفة “رئيس الإمارات”،متجاهلة كون الشيخ خليفة بن زايد الرئيس الفعلي للدولة حتى لو كان بشكل صوري.

وعبر حسابها الرسمي بتويتر نشرت القنصلية الإسرائيلية بدبي، صورة لمحمد بن زايد وعلقت عليها بالتبريكات والتهاني لولي عهد أبوظبي بمناسبة عيد ميلاده.

كما وصفته بأنه رئيس "دولة السلام والتعايش والتسامح".

وكتبت : “تقدم القنصلية الاسرائيلية في دبي بتمنياتها الصادقة بالعمر المديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابو ظبي ورئيس دولة السلام والتعايش والتسامح الامارات العربية المتحدة بعيد ميلاده. نتمنى له المزيد من الإنجازات في رفع اسم دولة الإمارات.”

كما أعاد حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لخارجية الاحتلال على تويتر، نشر صورة ابن زايد هذه والتعليق عليها بالقول: “كل عام ورجل السلام الشيخ محمد بن زايد بألف خير.”

الشيخ خليفة بن زايد

وكان لافتا أواخر العام الماضي عدم ظهور رئيس الإمارات خليفة بن زايد، نهائيا في الاحتفالات الرسمية التي جرت آنذاك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد (دولة الإمارات).

وأثار ذلك شكوكا بين النشطاء بشأن وضعه الصحي، حيث أن ظهوره في الأساس منذ سنوات أصبح أمرا نادرا جدا.

ويوصف حاكم الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بأنه الرئيس “الحاضر الغائب”، حيث تعرض لجلطة منذ 2014. وابتعد عن المشهد السياسي لصالح محمد بن زايد الذي بات الحاكم الحقيقي للدولة.

وكانت تقارير تحدثت عن شكوك بشأن الحالة الصحية التي وصل لها الشيخ خليفة. وأن من يقف وراء هذا الأمر هو شقيقه محمد الذي بات الحاكم الفعلي للإمارات.