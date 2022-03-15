قاآني: بات الصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع

العالم – إيران

وفي مراسم بحضور قادة وكوادر حرس الثورة قال العميد إسماعيل قاآني: إن الوقوف بوجه قوى الإجرام مفخرة لنا والصهاينة ينامون ليلهم في رعب وهلع.

وأضاف أن: اليوم الأميركيون يخشون فصائل المقاومة في المنطقة، ويقولون إنه لم يعد لدينا قوة قتالية في العراق.

وتعليقا على هجوم أربيل قال العميد قاآني: إنه لمخز أن ينام الصهاينة خائفين ويرتجفون في الليل خشية أن يستفيقوا وقد فقدوا بعض تراب الأراضي المحتلة.

وصرح قائلا إن: سيد المقاومة السيد نصرالله تحدث بصراحة عن إنتاج واسع لصواريخ ومسيرات حزب الله اللبناني، وهو أمر مرعب وقاتل جدا للكيان الصهيوني.

وفي جانب آخر من حديثه شدد على أن: الشباب اليمني ذو العزيمة تمكن من التوصل إلى تقنيات صنع السلاح والعتاد والصواريخ والمسيرات، وأعرب عن مقاومته لتحالف العدوان.