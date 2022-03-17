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الرياض تعدم 81 شخصا بتهمة الضلال وتنسى نفسها

الخميس ١٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

النظام السعودي يتفنن ويبتدع في قتل مواطنيه والانسانية في آن فقد اجرت حفل اعدام جماعي بقطع رؤوس 81 شخص دفعة واحدة.

العالم - انقلاب الصورة

يرتكب النظام السعودي كل فترة مجزرة تشغل الناس بها فهذا النظام لا ينتمي لاي معايير من معايير الانسانية والقيم.

فما هو الفكر الضال وما معنى ان يعتنق شخص فكرا ضالا الذي يقصده البيان السعودي؟ اذا كان على الفكر الضال والمنحرف فكل العالم يقول ان الفكر الوهابي الذي قامت عليه السعودية هو فكر تشويهي ومنحرف ويدعو الى القتل.

هم يتحدثون عن الفكر الضال والمعتقدات الخاطئة وينشغل العالم بالحرب الروسية في اوكرانيا وينشغل بازمة النفط وينشغل بالكثير من القضايا والكثير من الامن الغذائي ويقوم محمد بن سلمان باعدام 81 شخص.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6090463/

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الرياض تعدم 81 شخصا بتهمة الضلال وتنسى نفسها

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