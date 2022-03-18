مساعدة الرئيس الايراني تلتقي رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة

العالم - ايران

وفي اللقاء اكدت خزعلي ضرورة تقديم الضمان الصحي للنساء القرويات والمعيلات وقالت: نحن نقوم بمتابعة سائر انواع الضمان الاجتماعي للمعيلات للاسر.

من جانبه قال رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة في تصريح له اثر اللقاء بان مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت خلال اللقاء شرحا حول مبادرات ايران في تقديم الضمان العلاجي للنساء والتركيز على الشباب وجرى التاكيد على تمكين النساء واداء ادوار قيادية من قبل النساء.

واكد عبدالله شهيد على المزيد من تقديم الدعم للنساء وتوفير الامكانية لهن من اجل النمو والتقدم.