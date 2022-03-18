المجموعة الـ81 للاسطول الايراني تبدأ مهمتها في المياه البعيدة

العالم - ايران

واقيمت هذه المراسم في المنطقة البحرية الاولى "امامت" في بندر عباس، حيث ودع قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني، المجموعة الـ 81 للاسطول الايراني المتكونة من المدمرة "البرز" وسفينة للاسناد اللوجسيتكي.

وبعد توديع عائلاتهم، توجه طاقم وضباط هذه المجموعة البحرية الى المياه البعيدة وخاصة خليج عدن، لحماية المصالح الوطنية والخطوط التجارية والملاحية للجمهورية الإسلامية الايرانية في المياه البعيدة والدولية.

تجدر الاشارة الى ان جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية ارسل حتى الآن 81 دوية بحرية إلى المياه الدولية، الأمر الذي رفع مستوى القوة البحرية الايرانية الى مستوى بحرية إستراتيجية يمكنها تنفيذ مهام خاصة على بعد آلاف الأميال، بالإضافة إلى حماية الأسطولا البحري التجاري في اعالي البحر.