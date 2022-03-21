السعودية ومصر أكثر الدول العربية استيرادا للأسلحة في 2021 

العالم - السعودية

وأورد تقرير "الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة"، الذي أصدره المعهد في مارس/آذار الجاري، أن واردات دول الشرق الأوسط من الأسلحة ارتفعت بنسبة 2.8% خلال 2017-2021 مقارنة بمستويات فترة 2012-2016.

وأضاف أن قطر والإمارات من بين أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة، وتأتي كل منهما في المرتبتين السادسة والتاسعة عالميا على الترتيب، وفقا لما أوردته شبكة "CNN" الأمريكية.

ووصلت نسبة واردات الأسلحة في الشرق الأوسط ما يبلغ مجموعه 53% من الولايات المتحدة، بينما جاءت 12% من فرنسا و11% من روسيا.

وارتفعت واردات الأسلحة في السعودية بنسبة 27% ما بين 2012-2016 و2017-2021، حيث سجلت 11% من إجمالي حصة واردات الأسلحة العالمية، لتصنف كثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بعد الهند مباشرة.

وتمثل الأسلحة الأمريكية نسبة 82% من واردات السعودية، فيما انخفضت واردات الأسلحة في الإمارات بنسبة 41% ما بين عامي 2012-2016 وعامي 2017-2021، لتنتقل من ثالث أكبر الدول استيرادًا للأسلحة إلى المركز التاسع عالميا.

وعلى الرغم من عمليات التسليم المعلقة بموجب العقود الحالية، إلا أنه من المرجح أن يظل حجم واردات الإمارات من الأسلحة في مستوى مرتفع خلال السنوات القادمة. ومن أكبر هذه الصفقات كانت لـ80 طائرة مقاتلة من فرنسا، تم التوقيع عليها في عام 2021.

أما قطر فارتفعت وارداتها من الأسلحة بنسبة 227% مقارنة بفترة ما بين عامي 2012-2016 وعامي 2017-2021، وخلال الفترة الأخيرة حصلت على 46% من واردات سلاحها من الولايات المتحدة و36% من فرنسا.

وتمتلك قطر شحنات أسلحة رئيسية معلقة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

ولم تضم قائمة الدول الـ25 الأولى الأكثر استيرادًا للأسلحة الكويت خلال 2017-2021، بينما شكلت واردات مصر من الأسلحة 5.7% من إجمالي الحصة العالمية، إضافة إلى زيادة بحجم 73% عن مستوياتها ما بين 2012-2016.

الولايات المتحدة التي كانت تقدم مساعدات عسكرية إلى مصر منذ عام 1978 هي أكبر مورد للأسلحة لمصر في كل من السنوات الخمس في الفترة ما بين 1977-2016.

وعلى الرغم من ذلك، فقد انخفضت واردات الأسلحة من الولايات المتحدة بنسبة 70% ما بين عامي 2012-2016 وعامي2017-2021.

وبلغت حصة الولايات المتحدة من ورادات الأسلحة إلى مصر %6.5 فقط خلال 2017-2021.