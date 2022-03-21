الاردن..الانتخابات البلدية تدخل مرحلة الصمت

العالم - الأردن

ووفقا لموقع "عمون"، فإن مرحلة الصمت الانتخابي بدأت اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم.

ويسبق الصمت الانتخابي مرحلة الاقتراع وفرز الصناديق وإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

وخلال هذه المرحلة، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة.

كما يتوجب عليهم تجنب أي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.

وتتضمن مرحلة الصمت الانتخابي، أيضا، وقف جميع أشكال الترويج للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر انطلاق انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان يوم غد الثلاثاء.

ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب المواطنين للاستعلام عن اسم ومكان مركز الاقتراع ورقم الصندوق، من خلال إرسال الرقم الوطني إلى الرقم المجاني (94455)، ومن جميع الشبكات أو الاستفسار والاستعلام على الرقم المجاني (117100)، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لهذه الغاية.