الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاردن..الانتخابات البلدية تدخل مرحلة الصمت

الاردن..الانتخابات البلدية تدخل مرحلة الصمت
الإثنين ٢١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

دخلت الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الأردنية لعام 2022 مرحلة الصمت الانتخابي، اليوم الاثنين.

العالم - الأردن

ووفقا لموقع "عمون"، فإن مرحلة الصمت الانتخابي بدأت اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم.

ويسبق الصمت الانتخابي مرحلة الاقتراع وفرز الصناديق وإعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات، والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.

وخلال هذه المرحلة، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بأشكالها كافة، المرئية والمسموعة والمقروءة.

كما يتوجب عليهم تجنب أي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.

وتتضمن مرحلة الصمت الانتخابي، أيضا، وقف جميع أشكال الترويج للمرشحين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر انطلاق انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان يوم غد الثلاثاء.

ودعت الهيئة المستقلة للانتخاب المواطنين للاستعلام عن اسم ومكان مركز الاقتراع ورقم الصندوق، من خلال إرسال الرقم الوطني إلى الرقم المجاني (94455)، ومن جميع الشبكات أو الاستفسار والاستعلام على الرقم المجاني (117100)، أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لهذه الغاية.

روابط ذات صلة

الاردن يتهم الجيش الأوكراني بمصادرة شحنات من أحد الموانئ

اطلاق مشروع استكشاف النفط شرقي الاردن

ملك الاردن يبحث في برلين علاقات الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..تحطم طائرة ركاب "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الصينية

في يوم الأم.. معاناة الام الفلسطينية داخل معتقلات الإحتلال

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يؤكد ان روسيا تأسر عدد من النازيين في اوكرانيا، من أين جاؤوا؟

خطوات اماراتية جديدة لتكريس فصل سقطري عن جغرافيا اليمن

الاردن يستكشف نفط بنوعية ممتازة جدا وعالية القيمة

دعوات للمشاركة في مظاهرة مليونية نحو القصر الرئاسي في السودان