آخر تقليعات زيلينسكي.. أوكرانيا مُهددة مثل 'إسرائيل'!

العالم – كشكول

ان يكون الانسان يهوديا فهو امر طبيعي، كما هو حال الانسان المسلم او المسيحي، ولكن ان تكون يهوديا صهيونيا، كما هو حال زيلينسكي، فهذا امر لا يمكن المرور من امامه مرور الكرام، فزيلينسكي هذا ومن فرط غبائه، يحاول كسب تعاطف العالم من خلال تشبيه بلاده ب"إسرائيل" و"ما تعانيه من تهديدات من جيرانها العرب"، بينما شعوب العالم وخاصة الشعوب العربية والاسلامية والشعوب الحرة، تعلم علم اليقين ان "إسرائيل" كيان قائم على الاحتلال والعدوان والقتل والتهجير والعنصرية.

ما كانت شعوب العالم بحاجة لهذه التشبيه لتتعرف على صهيونية زيلينسكي، فالرجل اثبت صهيونيته في كثر من مناسبة، وذلك عندما وصف الفلسطينيين بالارهابيين لدفاعهم عن انفسهم في حرب 2021، والتي ذهب ضحيتها العديد من اطفال ونساء غزة، كما كان اول من اعترف بالقدس عاصمة ل"إسرائيل" بعد اعترف الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وكانت دبابات وجنود اوكرانيا في مقدمة الجيوش التي احتلت العرق عام 2003.

زيلينسكي هذا وبطلبه مساعدة "اسرائيل" ويهود العالم لبلاده ، اثبت انتمائه الى الصهيونية العالمية، وخسر بذلك تعاطف شعوب العالم في حربه مع روسيا، كما اثبت سذاجة فادحة عندما اعتقد ان الصهيونية قد تنقذه بمجرد الانتماء اليها وتقديم الخدمات لها ، متناسيا ان الصهيونية تدوس حتى على اليهود وتضحي بهم من اجل مصلحتها، فالصهيونية ضحت بباخرة كانت قادمة الى ميناء حيفا عام 1940 ، كانت تحمل مهاجرين يهود فقاموا بتفجيرها لأجل أهداف دعائية ، لذلك ليس غريبا ان يضحوا بزيلينسكي، رغم انه اثبت وفي اكثر من مناسبة انه اكثر صهيونية من الصهاينة انفسهم.