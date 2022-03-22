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لقاء ثلاثي بين السيسي ومحمد بن زايد وبينيت

لقاء ثلاثي بين السيسي ومحمد بن زايد وبينيت
الثلاثاء ٢٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة شرم الشيخ – شمال شرق مصر- لقاء ثلاثيا جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت.

العالم - مصر

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء إن اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وكان السيسي عقد محادثات ثنائية موسعة مع الشيخ محمد بن زايد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بشأن قضايا تشمل الاستثمار.

وذكرت الرئاسة في بيان أن السيسي أكد التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج الفارسي ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

وأعلنت تل أبيب والقاهرة ومصر الأسبوع الماضي عن اتفاق لإضافة رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وشرم الشيخ.

وتعد زيارة بينيت إلى مصر هي الثانية له، حيث زار مصر في سبتمبر/ أيلول، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ نحو عشر سنوات.

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