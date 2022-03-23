أعمال شغب على وقع نتائج الانتخابات المحلية بالأردن + فيديو 

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إن قوات الأمن أنهت كافة مظاهر الشغب التي اندلعت بعد انتهاء عملية الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان في عدد من المناطق بالمملكة.



وأضاف أنه تم إلقاء القبض خلال التعامل معها على 74 شخصا وسيتم التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء.



وقال بيان للأمن العام إن القوات الأمنية أنهت أعمال شغب في منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء (وسط البلاد) وألقت القبض على ستة أشخاص شاركوا بها.



وأفاد بإنهاء الشغب في منطقة الخالدية في محافظة المفرق (شمال شرق البلاد)، إضافة إلى حادثتي شغب في محافظة جرش (شمالا) نجم عنها حريق مركبة، وألقي القبض على عدد من المشاركين في تلك الأحداث وتمت إعادة فتح الطريق بعد محاولة إغلاقها.



وأضاف البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على 40 شخصا تجمعوا أمام مدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد (شمالا) وقاموا بأعمال شغب.



وأوضح البيان أن قوات الأمن تعاملت بالقوة المناسبة مع أعمال شغب في لواء الطيبة في محافظة اربد (شمالا) والوسط التجاري في محافظة الكرك (جنوبا) ومشاجرة وتجمعات في منطقة جبل التاج في العاصمة عمان.



و ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص أصاب آخر بعد إطلاق النار عليه "إثر خلاف بينهما بسبب الانتخابات" في محافظة جرش (شمالا).



وقال الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي إنه "أسعف للمستشفى أحد الأشخاص في محافظة جرش إثر إصابته بعيار ناري من قبل شخص آخر بعد خلاف حصل بينهما بسبب الانتخابات".



وأكد السرطاوي في بيان، "إلقاء القبض على مطلق النار بعد تحديد مكان وجوده وضبط السلاح الناري الذي استخدمه".



وتداول نشطاء مقاطع فيديو لأحداث شغب في عدد من مناطق المملكة أبرزها إحراق مبنى بلدية الهاشمية في محافظة الزرقاء (وسط البلاد)، بحسب موقع "عربي 21"

اردن

والثلاثاء أجريت انتخابات المجالس المحلية وسط مشاركة ضعيفة في مدن مثل عمان وإربد والزرقاء.



وأغلقت صناديق الاقتراع وسط نسبة مشاركة بلغت (29.64%)، بما مجموعه مليون و363 ألفا و294 ناخبا وناخبة.



ووفق الهيئة المستقلة للانتخاب، فإنه يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع 4 ملايين و600 ألف و135 ناخباً وناخبة، وبلغ عدد المرشحين للمجالس المحلية 4646 مرشحاً ومرشحة، للتنافس على رئاسة 100 بلدية، و1018 مقعداً لمجالس البلديات، و289 مقعداً لمجالس المحافظات.



وسجلت المدن والمناطق ذات الحضور العشائري إقبالا أكبر من غيرها.

وأعلن الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، الثلاثاء، عن تحويل 7 قضايا إلى الادعاء العام بشبهة انتهاك سرية التصويت.

وقال في مؤتمر صحفي إن "هناك 16 قضية يحقق بها الآن بشبهة التأثير على إرادة الناخبين بالمال".

وأشار الرواشدة إلى أن التحقيق يجري بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وهناك نتائج إذا ما توصلنا إلى بينات ودلائل دامغة وسيتم اتباع المسار القضائي إلى منتهاه.

وكشف عن "وجود 9 جرائم إلكترونية والجهة المختصة تحقق بها نظرا لطبيعة المعلومات الواجب توافرها في مثل هذا التحقيق".

من جهته أعلن تحالف راصد لمراقبة الانتخابية المحلية 2022 (مستقل)، الثلاثاء، عن تسجيل 300 ملاحظة انتخابية منها انتهاكات جسيمة وانتهاكات متوسطة وبسيطة.



وأوضح التحالف، أنه تم تسجيل حالات عنف في جرش والفحيص والمفرق إلى جانب خرق سرية التصويت وحالة تصويت علني في عدد من مراكز الاقتراع، وحالات شراء أصوات.