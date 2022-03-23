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وزير النفط الإيراني: أعلى صادرات النفط وعائداته تحققت في أيام الحظر

وزير النفط الإيراني: أعلى صادرات النفط وعائداته تحققت في أيام الحظر
الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، يوم الأربعاء، أن أعلى العائدات والصادرات في قطاع النفط تحققت في أيام الحظر.

العالم - إيران

وفي تغريدة له على صفحته الشخصية، أشار جواد اوجي إلى تصريحات قائد الثورة حول التقدم الذي حققه قطاع النفط في فترة الحظر، وكتب: بدعاء الخير من قائد الثورة المعظم والشعب الإيراني والدعم الشامل من قبل رئيس الجمهورية وجهود منتسبي قطاع النفط المتواصلة ليل نهار، تم تسجيل أعلى رقم قياسي في العائدات والصادرات بالقطاع النفطي في أيام الحظر، حيث حققت وزارة النفط أعلى من التزاماتها بالميزانية، في توفير العائدات بالريال والعملة الصعبة.

الجدير بالذكر أن بعض التوقعات تتحدث عن إمكانية تحقيق عائدات أكثر من 100 مليار دولار من صادرات النفط الإيراني.

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وزير النفط الإيراني: أعلى صادرات النفط وعائداته تحققت في أيام الحظر