فوز الجزائر وتونس وتعادل المغرب في تصفيات كأس العالم

العالم-رياضة

وسجل سليماني هدف الجزائر بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها يوسف بلايلي في الدقيقة 40.

وباتت الجزائر، التي تأهلت لكأس العالم أربع مرات من قبل آخرها في 2014، في حاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب في ملعب مصطفى تشاكر يوم الثلاثاء المقبل.

وسجل موسى سيسوكو مدافع مالي هدفاً بالخطأ في مرماه ثم طرد قبل نهاية الشوط الأول لتفوز تونس خارج أرضها 1-صفر وتقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وأراد سيسوكو أن يعيد الكرة إلى حارس مرماه المتقدم لتجنب ضغط صانع لعب تونس يوسف المساكني لكنها استقرت في الشباك في الدقيقة 36.

وبعد أربع دقائق طرد الحكم المدافع سيئ الحظ بسبب عرقلة المهاجم سيف الدين الجزيري عندما كان في طريقه للانفراد بحارس المرمى.

وبفوزها خارج ملعبها قطعت تونس خطوة كبيرة في طريق التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها.

وتستضيف تونس منافستها مالي في إياب الدور الحاسم على أرضها وأمام جمهورها بعد أربعة أيام.

وعاد منتخب المغرب، الذي أهدر ركلة جزاء، بالتعادل 1-1 من الكونغو الديمقراطية في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم.

وبهذا التعادل، أصبح المغرب في موقف جيد للصعود للمرة السادسة في تاريخه والثانية توالياً للنهائيات المقررة في قطر في وقت لاحق هذا العام عندما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل بالدار البيضاء.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية على عكس سير اللعب في الدقيقة 12 بتسديدة المهاجم يوان ويسا لاعب برنتفورد الإنجليزي والتي خدعت الحارس ياسين بونو بعد أن بدلت الكرة اتجاهها بعد أن ارتطمت برأس القائد رومان سايس.

وأدرك المغرب التعادل في الدقيقة 76 عن طريق البديل طارق تيسودالي بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد تهيئة بالرأس من البديل الآخر أيوب الكعبي.