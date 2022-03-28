صادرات ايران من المكثفات الغازية بلغت 240 الف برميل يوميا

العالم - ايران

وقال اوجي في تصريح اذاعي حول اهم منجزات وزارة النفط خلال العام الايراني الماضي الذي انتهى في 20 اذار/مارس الجاري: لقد تحققت منجزات جيدة في مقدمتها توفير الوقود الكافي في فصل الشتاء.

واضاف: لم تكن لنا زيادة في انتاج الغاز خلال الشتاء نظرا لعدم توظيف استثمارات خلال الاعوام الاخيرة ومن جانب اخر ازداد استهلاك الغاز في بعض القطاعات والصناعات ومنها الصناعات الثقيلة وحتى الاستهلاك المنزلي ازداد ما بين 10 الى 12 بالمائة ولكن لم نشهد انقطاعا في التيار الكهربائي في ضوء الخطط قصيرة الامد المتخذة في هذا المجال.

وتابع وزير النفط: ان من الاجراءات الاخرى المتخذة؛ عمليات الصيانة الاساسية للمصافي وتنفيذ اتفاقية مقايضة الغاز بين تركمنستان وجمهورية آذربيجان عبر الاراضي الايرانية وزيادة انتاج البتروكيمياويات.

واوضح بان عوائد جيدة من العملة الصعبة قد تحققت واضاف: مع بدء مهام الحكومة الحالية (قبل 6 اشهر)، كانت احتياطيات مكثفات الغاز المخزنة بصورة عائمة على المياه وفي اليابسة اكثر من 80 مليون برميل الامر الذي كان بامكانه ان يشكل تحديا لكننا قمنا بزيادة الاستهلاك الداخلي وكذلك الصادرات ما ادى الى تحرير 20 مليون برميل.

واضاف: ان صادرات المكثفات الغازية ازدادت بما بين 3 الى 4 اضعاف اذ ارتفعت من 60 الف برميل الى ما بين 230 و 240 الف برميل يوميا خلال الاشهر الاخيرة من العام الماضي.

واشار الى ان استيفاء عوائد العملة الصعبة من الصادرات النفطية ازداد بمقدار 2.5 ضعف في العام الماضي مقارنة مع العام السابق له وقال: ان هذا الامر تحقق في الوقت الذي لم يحدث اي تغيير في اوضاع الحظر ولم يكن هنالك اي تخفيف فيه بل اصبح اسوأ من ذي قبل. وفي مسالة بيع النفط شعر اعداؤنا بالغضب واوقفوا ناقلات نفط تابعة لنا الا ان تدخل القوة البحرية لحرس الثورة التي تالقت فقد تم توفير الامن البحري لنا وتوجهت سفننا الى مقاصدها وتم تسليم شحناتها.