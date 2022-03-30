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نزوح اوكراني يفوق التوقعات.. ومنح ورعاية اوروبية غير مسبوقة للاجئين

الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

بمرور خمسة أسابيع على بدء العمليات العسكرية الروسية في اوكرانيا بلغ عدد اللاجئين الذين فروا من مختلف المعابر الحدودية لبلادهم أكثر من 4 ملايين أوكراني نصفهم تقريبا توجهوا غربا إلى بولندا.

خاص بالعالم

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدت أن هذه الأرقام تخطت التقديرات الأولى للمفوضية، مشيرة الى إن سرعة وحجم النزوح غير مسبوقين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: "أصبح عدد اللاجئين من أوكرانيا الآن أربعة ملايين بعد خمسة أسابيع من بدء المعارك. وصلت للتو إلى أوكرانيا وسأناقش في لفيف مع السلطات والأمم المتحدة وشركاء آخرين سبل زيادة دعمنا للناس المتضررين والنازحين من جراء هذه الحرب".

وإلى جانب بولندا التي دخلها نحو مليونين ونصف لاجيء أوكراني وصل أكثر من ستمئة إلى رومانيا العديد منهم عبر مولدوفا، كما عبر نحو اربعمئة الف إلى المجر ونحو ثلاثمئة الف إلى سلوفاكيا.

هذا فيما تستضيف روسيا نفسها الآن أكثر من ثلاثمئة وخمسين ألف لاجئ أوكراني و بيلاروسيا أكثر من عشرة آلاف.

واعتبارا من منتصف الشهر الجاري بلغ عدد النازحين داخل أوكرانيا قرابة الستة ملايين شخص بحسب أرقام منظمة الهجرة الدولية التي اشارت الى إنه إضافة إلى اللاجئين الأوكرانيين غادر أيضا قرابة مئتي ألف شخص من غير الأوكرانيين كانون يعيشون أو يدرسون أو يعملون في هذا البلد.

هذا فيما يتواصل الحشد الأوروبي الجماهيري لدعم اللاجئين الأوكرانيين والذي يتناقض بشكل حاد مع الاستقبال الذي يُمنح في كثير من الأحيان للاجئين من قارات أخرى.

وقال المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: "إن على الاتحاد الأوروبي تشجيع لاجئي الحرب في بولندا على مواصلة التحرك غربًا. من المهم تحفيز اللاجئين على مغادرة بولندا ومحاولة الذهاب فعليًا إلى دول أعضاء أخرى، وإلا فلن يكون الوضع مستدامًا".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتنشيط توجيه لم يستخدم أبدًا يوفر حماية مؤقتة للأوكرانيين مما يسمح لهم بالعيش والعمل والدراسة والحصول على الرعاية الاجتماعية في أي من الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها سبعا وعشرين دولة.

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