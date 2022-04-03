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صنعاء تعلن التزامها بوقف العمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر

صنعاء تعلن التزامها بوقف العمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر
الأحد ٠٣ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ، والتزامها بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك.

العالم - اليمن

وقال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء السبت: "وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الوفد الوطني في مسقط نعلن دخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ والتزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما التزم الطرف الآخر بذلك".

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، رحّب الجمعة، بإعلان المبعوث الأممي لليمن عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين بموجبها تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة.

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