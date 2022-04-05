الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-04-2022

الثلاثاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-04-2022

لو كانت سوريا تُشترى بالمال لما طلب بندر 2000 مليار دولار لتركيعها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مندوب روسيا يقدم أدلة تبثت بطلان الاتهامات لبلاده بشأن بوتشا

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. عجز البرلمان عن انتخاب الرئيس العراقي واتساع رقعة الإضرابات المصرية

شاهد بالفيديو.. الاعتداء على السجناء السياسيين في السجون المصرية

تصعيد الإحتلال..هل يفجر الأوضاع في الضفة والقدس؟

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين لا يملكون طعاما كافيا في رمضان

روسيا تدين الضغوطات الأوروبية على شركة "غازبروم"