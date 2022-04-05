عجز البرلمان عن انتخاب الرئيس العراقي واتساع رقعة الإضرابات المصرية

خاص بالعالم

وأخفق البرلمانُ العراقي مرتين في اختيارِ رئيسٍ جديد للبلادِ خلالَ الأسبوعِ الماضي، بعد تعذّرِ حضورِ ثلثي أعضاءِ البرلمانِ لجلسةِ التصويتِ على الرئيس.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. اتساع رقعةُ الإضراباتِ عن الطعامِ في السجونِ المصرية احتجاجاً على تعرضِ السجناءِ السياسيين لاعتداءاتٍ من قِبَلِ إدارةِ السجون، آخرُها الاعتداءُ الذي تعرضَ له المرشحُ الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ما تسببَ بإصابتهِ بأزمةٍ قلبية.

وتؤكدُ منظماتٌ حقوقية أنّ اوضاعَ السجون في مصر تسيرُ من سيّئٍ الى أسوأ، ويغلبُ عليها التعذيبُ المنهجي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.