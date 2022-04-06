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عومير بارليف يدعو الى قتل الفسطينيين

عومير بارليف يدعو الى قتل الفسطينيين
الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

دعا وزير الأمن الداخلي للاحتلال الإسرائيلي عومير بارليف، إلى اعتقال وقتل الفلسطينيين.

العالم - الإحتلال

كشفت قناة "14" الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن عومير بارليف، دعا إلى اعتقال من وصفهم بـ “الإرهابيين” وقتلهم، في إشارة للفلسطينيين.

وبحسب القناة، فإن أقوال بارليف التي لم يتم توثيقها أو نشرها من قبل وسائل إعلام عبرية أخرى، جاءت خلال زيارته لعائلة الجندي بارئيل شمولي الذي قتل منذ أشهر على حدود غزة.

واعتبرت القناة المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، أن هذا يمثل تغييرًا في الاتجاه الذي يسلكه الوزير بارليف الذي يعرف عنه أنه “يساريًا”.

وظهر بارليف في الأيام الأخيرة في أكثر من موقف بالإدلاء بتصريحات وصفت بأنها “محرجة”.

وخلال تشييع قتلى عملية بئر السبع، دعا بارليف إلى اعتقال المنفذ بالرغم من أنه استشهد في تلك العملية، وبعد عملية الخضيرة، غرد عبر حسابه في تويتر بعبارات لم تفهم قبل أن يحذفها.

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عومير بارليف يدعو الى قتل الفسطينيين