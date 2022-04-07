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شاهد.. تجدد الاعتداءات ضد الفلسطينيين في باب العمود في القدس المحتلة

الأربعاء ٠٦ أبريل ٢٠٢٢ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين في باب العمود وتعتقل ثلاثة شبان عند مدخل البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطین

أفادت مصادر خبرية بتجدد الاعتداءات والاعتقالات التعسفية ضد الفلسطينيين في باب العمود بالقدس المحتلة.

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية، عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، ثلاثة شبان من منطقة باب العمود عند مدخل البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت وحدة خاصة من جيش الاحتلال شابين بعد الاعتداء عليهما، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب الثالث، وفق وكالة "وفا".

ومنذ مطلع شهر رمضان، تنفذ قوات الاحتلال اعتداءات يومية على المواطنين عقب خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في محاولة منها لإفراغ مدينة القدس من طابعها الفلسطيني.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ الأول من رمضان 36 مقدسياً، بعضهم ما زال رهن الاعتقال، والبعض الآخر أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرضت عليهم غرامات مالية.

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شاهد.. تجدد الاعتداءات ضد الفلسطينيين في باب العمود في القدس المحتلة

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