الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تحذيرات من اشتباكات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس

تحذيرات من اشتباكات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس
الخميس ٠٧ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة الليبية طرابلس منذ يومين اشتباكات ‏عنيفة بين كتيبة "النواصي" وقوة "دعم الاستقرار"، في ‏ظل تحذيرات من توسعها خلال الأيام المقبلة.‏

العالم- ليبيا

وذكرت مصادر مطلعة في طرابلس لوكالة "سبوتنك"، أن الاشتباكات التي وقعت بسبب "صراع نفوذ" بين قوة "النواصي" التابعة لوزارة الداخلية، وقوة "دعم الاستقرار" التابعة للمجلس الرئاسي، تعد بداية لصراع أوسع قد تشهده العاصمة طرابلس خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل انقسام التأييد بين حكومتي باشاغا والدبيبة.

وشددت المصادر في حديثها لـ"سبوتنك"، أن "الاصطفافات العسكرية قد تقود لمواجهات دموية حال توسعها، وأن كل طرف يسعى لبسط سيطرته على العاصمة".

ونعت كتيبة "النواصي"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، 5 من عناصرها، وقالت إنهم "شهداء واجب قُتلوا غدرا أثناء أداء مهامهم".

روابط ذات صلة

ليبيا: صوان يتهم الدبيبة باستغلال أموال الدولة لدعم المجموعات المسلحة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..عملية اطلاق نار وسط تل أبيب توقع خمسة إصابات

بيسكوف: العملية العسكرية في أوكرانيا قد تنتهي في الأيام القريبة

الیمن..تحرير 26 أسيراً من الجيش واللجان بصفقة تبادل في جبهة مارب

لبعثة مفوضية اللاجئين.. محافظ الحسكة: العمل بحيادية أثناء القيام بالأعمال الإنسانية

تحذيرات من اشتباكات واسعة في العاصمة الليبية طرابلس

عودة سفير السعودية إلى لبنان