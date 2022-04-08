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سلوفاكيا تعلن ارسال منظومة S-300 الصاروخية إلى أوكرانيا

سلوفاكيا تعلن ارسال منظومة S-300 الصاروخية إلى أوكرانيا
الجمعة ٠٨ أبريل ٢٠٢٢ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغير أن بلاده ارسلت منظومة صاروخية من طراز S-300 إلى أوكرانيا.

العالم ـ أوروبا

وقال هيغير في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه "يمكنني أن أؤكد أنّ جمهورية سلوفاكيا قدمت منظومة الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا، بعدما طلبت أوكرانيا مساعدة"، موضحًا أنّ "تقديم المنظومة لا يعني أن جمهورية سلوفاكيا أصبحت جزءًا، من النزاع المسلّح في أوكرانيا".

وفي وقت سابق، أشار أمين عام حلف شمال الأطلسي (​الناتو​)، ​ينس ستولتنبرغ​، إلى أن "الدول الأعضاء في الحلف اتفقت على تعزيز الدعم المقدم ل​أوكرانيا​"، مشدداً على أن "الناتو وحلفاؤه وفروا دعما كبيرا وتدريبا للعشرات من الجيش الأوكراني". وأوضح "أننا توافقنا على زيادة تعاوننا في كل المجالات".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا؛ وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

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