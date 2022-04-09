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التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي یسجل 5.6 مليار دولار

التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي یسجل 5.6 مليار دولار
السبت ٠٩ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية، تسجيل التبادل التجاري بين ايران ودول الاتحاد الاوراسي 13.127 مليون طن من السلع بقيمة 5.643 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022.

العالم - ايران

واوضح " روح الله لطيفي" في بيان اليوم السبت، أن التبادل التجاري البيني نما كمّيا 51 بالمئة وسعريا 66 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021.

وأشار أن صادرات السلع الايرانية لدول الاتحاد ( روسيا – بلاروسيا – قرغيزيا – كازاخستان – أرمينيا) سجلت 2,770,155 طنا من السلع بقيمة تخطت 1.170 مليار دولار بنمو كمي 3.5 بالمئة وسعري 12 بالمئة على اساس سنوي.

وبيّن أن روسيا تصدرت قائمة الدول المستوردة من ايران بشراء 1,141,935 طنا من السلع بقيمة تجاوزت 583.658 مليون دولار تلتها كل من أرمينيا 1,052,784 طنا بقيمة 302.343 مليون دولار، وكازاخستان 517,628 طنا من السلع بقيمة 188.866 مليون دولار.

وأضاف أن قرغزيا استوردت 45,873 طنا من السلع بقيمة 78.900 مليون دولا وبيلاروسيا 11,934 طنا من السلع بقيمة 16,813 مليون دولار.

من جهة ثانية أكد المتحدث أن واردات ايران من دول الاتحاد الاوراسي بلغت في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار، 10,356,890 طنا من السلع بقيمة تخطت 4.472 مليار دولار بنمو كمي 73 بالمئة وسعري 90 بالمئة على اساس سنوي.

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