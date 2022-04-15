بالفيديو.. بايدن ’يصافح الهواء’ ويتلفت حوله بحثا عن مخرج

العالم - الأميرکيتان

وكان بايدن يلقي خطابا حول أزمة سلسلة التوريد المستمرة في البلاد.

وبعد الانتهاء من الخطاب، بدا الرئيس جو بايدن تائها مرة أخرى، حيث ظهر وهو يستدير ناحية اليمين ويمد يده كما لو كان يتصافح، في حين لم يكن هناك أي شخص آخر بجانبه على المنصة.

ثم غادر بايدن المنصة بنظرة محيرة على وجهه قبل أن يبدأ في التجول بلا هدف حول القاعة المزدحمة.

فأثار هذا السلوك الغريب من بايدن وهو الأحدث من عدة هفوات في الأيام الأخيرة، انتقادات وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق نشطاء مواقع التواصل على الموقف بأن رئيس الولايات المتحدة "يصافح الهواء".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها بايدن وهو "تائه" ويتصرف "بغرابة" في البيت الأبيض على حد تعبير نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكأنما لا يدري أين هو ولا أين يذهب والأهم من ذلك أنه لا يجد أي اهتمام أو التفاتة أو مساعدة من أحد وكأنه نكرة خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبيت الأبيض لدعمه في الترويج لإصلاح قانون الرعاية الصحية.