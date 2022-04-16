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زيلينسكي:فقدنا نحو 3000 عسكري منذ بداية الحرب

زيلينسكي:فقدنا نحو 3000 عسكري منذ بداية الحرب
السبت ١٦ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

كشف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن خسائر القوات العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلاده.

العالم-اوروبا

وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع وكالة "سي إن إن" الأمريكية إن "الجانب الأوكراني خلال العملية فقد نحو 3000 عسكري وبلغ عدد جرحاه حوالي 10 آلاف".

وأوضح زيلينسكي للوكالة إن هناك صعوبة في تحديد عدد الضحايا المدنيين، مشيرًا إلى نقص المعلومات خصوصا في المناطق التي خسرتها كييف وباتت تحت سيطرة موسكو وتحديدا المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد.

يذكر أن الجانب الأوكراني أعلن خسائره للمرة الأخيرة في 12 مارس/نيسان الماضي، حيث بلغ عدد قتلى جنود الجيش الأوكراني نحو 1300 عسكري في تلك الفترة، وفقا لكييف.

واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

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زيلينسكي:فقدنا نحو 3000 عسكري منذ بداية الحرب

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