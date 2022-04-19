انتهاكات الاقصى بوابة لتحقيق مخطط صهيوني اكبر

العالم - مع الحدث

واشار منسق شبكة قادرون معا الى ان ما يجري في الواقع من التقسيم المكاني والزماني في الخليل من منع رفع الآذان في الخليل عدة مرات بحجة عدم ازعاج المستوطنين فغدا سيكون هناك منع للآذان في المسجد الاقصى.

واكد وليد محمد علي ان المخطط الصهيوني هو عند فرض وقت لعبادة اليهود ليصبح امرا طبيعيا وللمسلمين وقتا اخر اذا فبامكانهم التحكم في الآذان لكن سيفشل مخططهم في حال استمرت المقاومة.

وشدد منسق شبكة قادرون معا على ان تقديم القرابين ليس في العقيدة اليهودية انما هو امر مركب مما يسمى بـ"الصهيونية الدينية" وهم يريدون ادخال مثل هذه الاساليب لينجزوا هذا الهدف وهو اولا فرض السيطرة العسكرية على الاقصى ثم فرض السيطرة الدينية ولو اقتساما في البداية.

من جهته يرى الناطق باسم حركة حماس عن القدس محمد حمادة ان الاتصالات من جانب دول التطبيع تحت عنوان "وقف الاجراءات وتهدئة الامور" اذا كانت تسعى لتهدئة الامور من خلال توقف المقاومة فهذا امر مستحيل لان المقاومة امر مشروع غير مرتبط باي حالة موجودة.

واضاف محمد حمادة ان المقاومة مشروعة ومقاومة الشعب الفلسطيني بكل الوسائل هي مقاومة مشروعة بما فيها المقاومة المسلحة وكان هذا هو رد الفصائل للوساطات ان من يجب ان تقطع يده ويمنع عن العدوان هو المحتل.

واكد الناطق باسم حركة حماس عن القدس ان الاستقرار هو ذريعة يحاول الاحتلال من خلالها ان يمرر الرسائل التي يريدها فاذا كان الاستقرار يعني ان يتعرض الفلسطيني للقتل والتهجير ومنعه من الصلاة في المسجد الاقصى فهذا بعيد المنال.

وشدد الناطق باسم حركة حماس عن القدس على ان المقاومة مستمرة بكل وسائلها وبكل ساحاتها في فلسطين.

واشار محمد حمادة الى ان الهدف من تلك الاتصالات هو انهم عقدوا اتفاقيات مع الاحتلال من اجل ان يخرج الاحتلال نفسه من ازمة لا يريد ان يدخل فيها وان المطبعين راهنوا رهانا خاطئا اذا ما اعتقدوا ان علاقتهم بهذا الاحتلال يمكن ان يحقق مصالح تعود عليهم بالنفع.

من جانبه قال المختص بالشأن الاسرائيلي اسماعيل مسلماني ان الهدف الاسرائيلي من التطبيع هو كسب اكبر عدد ممكن من الدول العربية من اجل مواجهة ايران وضرب دول محور المقاومة.

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https://www.alalam.ir/news/6136153