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قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين في المسجد الأقصى بالهراوات

الخميس ٢١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

إصابات واعتقالات بحق عدد من المرابطين والمصلين الذي تصدوا مجددا لاقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك والتي اعتدت عليهم بالهراوات وقنابل الغاز والرصاص المطاطي تمهيدا لاقتحام المئات من المستوطنين الذين ادو طقوس تلمودية ورقصات استفزازية بباحاته الطاهرة. 

العالم - مراسلون

وأكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى:"ان ما يتم بقوة الاحتلال لا يعطى الشرعية ويجب ان يجابه هذا النهج الذي انتهجه الاحتلال في اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك".

ويعيش كيان الاحتلال الاسرائيلي حالة من الترقب والقلق بعد قصف المقاومة في قطاع غزة عدد من المستوطنات المتاخمة للقطاع المحاصر والذي يأتي ردا على جرائم الاحتلال هذه الصواريخ اثبتت مجددا قوة الردع وأظهرت حالة الانقسام لدى المستويين العسكري والامني للاحتلال، مما يهدد بقاء الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت.

ويشهد الشارع الاسرائيلي حالة من الغضب المتزايد بصفوف المستوطنين الذين اصبح ينتابهم شعور بعدم الثقة والامان في ظل حالة الضعف التي تعيشها حكومة بينت في مواجهة الصمود الفلسطيني وتعاظم قوة المقاومة واتساع حاضنتها الشعبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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