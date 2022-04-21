قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين في المسجد الأقصى بالهراوات

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وأكد الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى:"ان ما يتم بقوة الاحتلال لا يعطى الشرعية ويجب ان يجابه هذا النهج الذي انتهجه الاحتلال في اقتحامه للمسجد الأقصى المبارك".

ويعيش كيان الاحتلال الاسرائيلي حالة من الترقب والقلق بعد قصف المقاومة في قطاع غزة عدد من المستوطنات المتاخمة للقطاع المحاصر والذي يأتي ردا على جرائم الاحتلال هذه الصواريخ اثبتت مجددا قوة الردع وأظهرت حالة الانقسام لدى المستويين العسكري والامني للاحتلال، مما يهدد بقاء الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت.



ويشهد الشارع الاسرائيلي حالة من الغضب المتزايد بصفوف المستوطنين الذين اصبح ينتابهم شعور بعدم الثقة والامان في ظل حالة الضعف التي تعيشها حكومة بينت في مواجهة الصمود الفلسطيني وتعاظم قوة المقاومة واتساع حاضنتها الشعبية.

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